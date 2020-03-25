Google виділив Україні $550 тис. на протидію фейкам про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України домовилося про співпрацю з компанією Google у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Компанія Google виділила $550 тис. на оптимізацію пошукової системи інформкампанії МОЗ.

У МОЗ зазначили, що це дозволить користувачам Google в Україні насамперед отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з Covid-19 в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.

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Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

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