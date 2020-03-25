Коронавірус в Україні набирає швидкість, тому кількість хворих і померлих буде збільшуватися. Про це заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

– Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, які стрімко поширюються. І ці цифри будуть збільшуватися. Я завжди говорив і буду говорити людям правду: число жертв зоростатиме, – повідомив Ємець.

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Він додав, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак його поширення можна локалізувати.

– З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший – профілактика, тобто не впустити вірус. Європа та Україна це не змогли зробити. Другий – це локалізація катастрофи. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції. Третій етап – лікування. Нажаль, ми мусимо констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічною, – підкреслив Ємець.

Нагадаємо, станом на 22.00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадки.