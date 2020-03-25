PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Комаровський сказав, коли закінчиться епідемія коронавірусу

Влада зможе припинити протиепідемічні заходи через коронавірус, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків інфікування.

Про це заявив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

– Будете бачити зменшення кількості нових випадків захворювання і смертей. Але загалом позиція серйозних світових епідеміологів – заспокоїтися і усе припинити можна тільки тоді, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків захворювання, – сказав він.

Читайте: Антисептик для рук: простий рецепт від лікаря Комаровського

Комаровський додав, що якщо прийде спекотна погода, то пандемія коронавірусу може закінчитися протягом короткого проміжку часу.

– Чекати літа і сподіватися на нього набагато більш перспективно, ніж сподіватися на суперстаціонари і сучасні апарати вентиляції легенів, – вважає експерт.

До речі, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня.

Джерело: Дождь 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка