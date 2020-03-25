Комаровський сказав, коли закінчиться епідемія коронавірусу

Влада зможе припинити протиепідемічні заходи через коронавірус, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків інфікування.

Про це заявив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

– Будете бачити зменшення кількості нових випадків захворювання і смертей. Але загалом позиція серйозних світових епідеміологів – заспокоїтися і усе припинити можна тільки тоді, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків захворювання, – сказав він.

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Комаровський додав, що якщо прийде спекотна погода, то пандемія коронавірусу може закінчитися протягом короткого проміжку часу.

– Чекати літа і сподіватися на нього набагато більш перспективно, ніж сподіватися на суперстаціонари і сучасні апарати вентиляції легенів, – вважає експерт.

До речі, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня.

Джерело: Дождь