Коронавірус у Луганській області: перший пацієнт міг заразитися від нардепа Шахова

Перша людина, яка заразилася коронавірусом у Луганській області, спілкувалася з нардепом Сергієм Шаховим, у якого підтверджений діагноз Covid-19.

Про це сказав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, пацієнт перебуває в ізольованому боксі.

– Ба більше, людина може отримати подвійний статус. Статус першої людини, яка офіційно захворіла коронавірусом – і, дай Бог, статус першої людини, яка офіційно одужала після хвороби. Тому що сьогодні пік хвороби вже пройшов. Лікарі говорять про позитивну динаміку. Вже більш-менш стабілізувалася температура, – розповів він.

Особу хворого Гайдай не назвав, але зазначив, що це не той працівник і житель окупованої території, про якого він згадував на брифінгу 24 березня.

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Він уточнив, що чоловік захворів після того, як поспілкувався з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого також підтверджений коронавірус.

У такий спосіб Гайдай підтвердив повідомлення ЗМІ, що коронавірус виявлений у лідера обласного відділення партії Батьківщина Олександра Романовського. Сьогодні він перебуває в інфекційному відділенні міської лікарні Рубіжного.

Він додав, що на території області є шестеро людей з підозрою на коронавірус. Їхні зразки відправили до Києва.

Нагадаємо, про те, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус, стало відомо 18 березня. Напередодні він перебував в Італії. Пізніше коронавірус також підтвердили у його дружини.

21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.