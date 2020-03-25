Коронавірус у Львові: 2 хворих, 90 осіб з підозрою

У Львівській інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебуває 44 людини.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА з посиланням на доктора-епідеміолога обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

– За вечір 24 ​​і ніч 25 березня в області з підозрою на коронавірус звернулися ще 7 осіб… Усього на лікуванні в обласній клінічній лікарні перебувають 44 людини, ще 46 людей – на самоізоляції, – каже Наталі Тімко.

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Стан хворих – середньої тяжкості або близький до легкого. Тільки одна пацієнтка перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Всього в області з підозрою на коронавірус звернулися 129 осіб. Медики виписали з установ 37 осіб, у яких діагноз коронавірус не підтвердився. У двох пацієнтів діагностували коронавірус Covid-19.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу в 13 областях та місті Київ.