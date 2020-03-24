В Ірпені підозрюють коронавірус у вагітної. Наразі вона знаходиться в лікарні.

Комунальні служби дезінфікують будинок, де найбільше жінка мала контактів.

Про це повідомляє перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

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Мешканців повідомляють про прохання самоізолюватись і необхідні заходи дезінфекції.

Маркушин також зазначив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити мешканців будинку в першу чергу необхідними засобами, продуктами і ліками.

Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку за адресою місто Ірпінь, вулиця… Опубликовано Олександр Маркушин Вторник, 24 марта 2020 г.

Раніше Факти ICTV писали, що в Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус.