В Ірпені підозрюють коронавірус у вагітної. Наразі вона знаходиться в лікарні.
Комунальні служби дезінфікують будинок, де найбільше жінка мала контактів.
Про це повідомляє перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.
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Мешканців повідомляють про прохання самоізолюватись і необхідні заходи дезінфекції.
Маркушин також зазначив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити мешканців будинку в першу чергу необхідними засобами, продуктами і ліками.
Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку за адресою місто Ірпінь, вулиця…
Опубликовано Олександр Маркушин Вторник, 24 марта 2020 г.
Раніше Факти ICTV писали, що в Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус.
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