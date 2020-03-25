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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: як проводять експрес-тест на Covid-19

В аеропорту Бориспіль пасажирам, які прибули з країн, де зафіксовано велику кількість захворювань коронавірусом роблять експрес-тести.

Забір крові здійснюють медики в масках і захисних костюмах.

Експрес-тест проводиться близько двох хвилин.

Читайте: Карантин в Україні: все, що потрібно знати і останні новини


Як проводять експрес-тест на коронавірус Covid-19 - відео

Як проводять експрес-тест на коронавірус Covid-19 - відео

Як проводять експрес-тест на коронавірус Covid-19 - відео

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали, де в Києві та в регіонах пройти тестування на коронавірус.

Джерело: Держприкордонслужба

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