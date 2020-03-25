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Факти / Україна

Майже 40 тис. осіб заразилися коронавірусом за добу – ВООЗ

За останню добу в світі було виявлено майже 40 тис. випадків зараження коронавірусом, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Коронавірус у світі

Загальна кількість заражених людей від початку пандемії сягнула 372 757, за минулу добу заразилися 39 827 осіб.

Від зараження коронавірусом померли 1 722 людини, число жертв Covid-19 таким чином сягнуло 16 231.

Найбільше нових випадків зараження було виявлено у країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної та Північної Америк (12 428).

У Європі лідером за кількістю заражень є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).

У Південній і Північній Америках найбільше число інфікованих людей знаходиться у США (42 164).

Коронавірус в Україні

24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька область – 2, Тернопільська область – 2, м. Київ – 2, Волинська область – 1, Луганська область – 1 та Одеська область – 1.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 7.00 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус у 13 областях та м. Києві, а саме: Чернівецька – 38 (1 померла), м. Київ – 31, Київська – 22, Івано-Франківська – 5 (1 померла), Тернопільська – 4, Дніпропетровська – 2, Житомирська  –  2 (1 померла), Запорізька – 2, Львівська – 2, Волинська – 1, Донецька – 1, Луганська – 1, Одеська – 1 та Черкаська – 1.

Виписано після лікування одну особу (Чернівецька область).

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ, ДСНС

Фото: Dreamstime

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