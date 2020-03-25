Міністерство освіти тимчасово очолить Любомира Мандзій

25 березня Любомира Мандзій тимчасово очолила Міністерство освіти і науки України. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України.

Новопризначена міністр подякувала членам уряду за довіру та запевнила, що реагувати на виклики перед освітньою сферою потрібно негайно.

– Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого, – відзначила Мандзій.

Раніше Любомира Мандзій була заступником 11-го глави Міністерства освіти та науки Ганни Новосад.

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Любомира Мандзій родом з Львівщини, закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, здобувши диплом географа.

На початку 2000-х навчалась в аспірантурі за спеціальністю Політичні інститути та процеси, а згодом отримала вчене звання кандидата політичних наук та доцента.

У 2016-2019 роках працювала Львівській ОДА на посаді директора департаменту освіти і науки.

З вересня 2019 була заступником 11-го глави Міністерства освіти та науки Ганни Новосад.

Нагадаємо, 10 березня уряд України уже призначав в.о. міністра освіти та науки – тоді ним став Юрій Полюхович.

Фото: Міносвіти