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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ пропонує примусово обстежувати та ізолювати хворих з підозрою на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я посилило обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

Ініційована міністром охорони здоров’я України Іллею Ємцем постанова передбачає право закладів охорони здоров’я здійснювати:

  • обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми коронавірусу або перебували в контакті з особами, у яких встановили діагноз Covid-19, навіть якщо ці особи відмовляються його проходити у добровільному порядку;
  • обов’язкову госпіталізацію таких осіб;
  • призначати карантин особам, яким встановлено діагноз Covid-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

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МОЗ має розробити порядок обов’язкової госпіталізації, обстеження та перебування на карантині осіб, у яких встановили коронавірус та які відмовляються від лікування.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин і оголосив надзвичайну ситуацію в Україні до 24 квітня.

Джерело: МОЗ

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