На Київщині 22 випадки захворювання на коронавірус – ОДА

22 випадки захворювання на коронавірус зафіксували в Київській області станом на обід 25 березня.
Про це повідомив на брифінгу Василь Володін, т. в. о голови Київської облдержадміністрації.
– 11 випадків в Обухівському районі, чотири у Києво-Святошинському районі. По одному хворому в Борисполі, Ставищі, Ірпіні, Білій Церкві та Білоцерківському районі, – говорить він.
Читайте: У Києві зафіксували три нові випадки коронавірусу
15 осіб лікуються на самоізоляції, сім перебувають у лікарні.
Підозру на зараження коронавірусом мають 59 осіб. Всі вони на суворому карантині.
Нагадаємо, вагітна жінка із Ірпеня, у якої підозрюють коронавірус, народила здорову дитину. Новонародженого хлопчика відправили на карантин.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==