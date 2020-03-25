На Київщині 22 випадки захворювання на коронавірус – ОДА

22 випадки захворювання на коронавірус зафіксували в Київській області станом на обід 25 березня.

Про це повідомив на брифінгу Василь Володін, т. в. о голови Київської облдержадміністрації.

– 11 випадків в Обухівському районі, чотири у Києво-Святошинському районі. По одному хворому в Борисполі, Ставищі, Ірпіні, Білій Церкві та Білоцерківському районі, – говорить він.

Читайте: У Києві зафіксували три нові випадки коронавірусу

15 осіб лікуються на самоізоляції, сім перебувають у лікарні.

Підозру на зараження коронавірусом мають 59 осіб. Всі вони на суворому карантині.

Нагадаємо, вагітна жінка із Ірпеня, у якої підозрюють коронавірус, народила здорову дитину. Новонародженого хлопчика відправили на карантин.