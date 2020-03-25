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Факти / Україна / Суспільство

На Тернопільщині перекрили 6 сіл через спалах коронавірусу

На Тернопільщині 25 березня помер чоловік, у якого діагностували коронавірус. Після цього до села Швейків та ще п’яти інших сіл перекрили в’їзди і виїзди.

Спершу коронавірус виявили у місцевого священика, який проводив обряд похорону. На цьому дійстві були присутніми майже 70 осіб. Серед них був, зокрема, і 68-річний чоловік, який помер у лікарні від коронавірусу.

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Сам священик перебуває у реанімації Тернопільскої клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя.

За даними слідства, з початку березня священик контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів.

Зараз населені пункти Швейків, Ковалівка та чотири інших заблоковані поліцейськими.

Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: Антон Геращенко

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