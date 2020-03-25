На Тернопільщині зросла кількість хворих на коронавірус

У Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу зросла до восьми.

25 березня о 17.45 у результаті лабораторного дослідження коронавірус підтвердили ще у двох осіб.

– Станом на 18.00 25 березня в Тернопільській області лабораторно підтвердили 8 випадків. Захворіли ще двоє жителів Монастирського району: 62-річний житель села Швейків та мешканець райцентру Монастирська, якому 63 роки, – йдеться у повідомленні.

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Ще 16 випадків залишаються під підозрою.

Як писали Факти ICTV, у Тернопільської області від Covid-19 помер 68-річний чоловік. Житель села Ковалівка заразився коронавірусом від священника, який служив поминальну на похороні в сусідньому селі.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом