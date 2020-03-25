На відстані і в масках: міськради в регіонах проводять сесії на вулиці

25 березня пройшли чергові сесії міськрад Дніпра і Сум.

Обидва засідання були проведені на вулиці. Всі депутати перебували на дистанції один від одного і більшість була в медичних масках.

У Дніпрі ухвалили рішення продовжити засідання у форматі відеоконференції та за допомогою програми ZOOM голосувати в режимі онлайн.

Депутати розглянули фінансово-бюджетні питання, зміни до низки муніципальних програм.

Також вони повинні ухвалити рішення щодо перейменування однієї з вулиць.

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У Сумах депутати внесли зміни до регламенту, який дозволить проводити засідання і голосувати за допомогою відеоконференції на період карантину.





Нагадаємо, 12 березня в Україні офіційно запровадили карантин. Він повинен був тривати до 3 квітня. Однак через збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні його вирішили продовжити до 24 квітня.

Джерело: gorsovet.com.ua