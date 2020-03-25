На Волині зафіксовано перший випадок Covid-19 – це 7-річна дитина

У Волинській області 7-річна дівчинка заразилася коронавірусом – це перший випадок в області.

23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. Під час огляду була температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.

Дитині провели експрес-тести на грип А і В. Результат був негативний. Лікар зробила забір для аналізу ПЛР на Covid-19 у дитини та батька. Біоматеріали відразу відправили в обласний лабораторний центр.

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Увечері 23 березня температура тіла дівчинки піднялася до 38,2, а зранку 24 березня була 36,7, стан дитини був задовільний.

Тест на коронавірус показав позитивний результат.

Дівчинка разом з батьками ізольовані, за ними спостерігає сімейний лікар, дитина наразі не потребує госпіталізації.

Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

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Джерело: Волинська ОДА