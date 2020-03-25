ПЦУ готова надати приміщення для хворих на коронавірус – Епіфаній

ПЦУ готова надати свої приміщення для хворих на Covid-19, якщо буде така необхідність, заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Приміщення, які знаходяться у моєму розпорядженні як митрополита, за необхідності будуть надані для прийому хворих. Тому в найближчі дні вони будуть підготовлені, щоб у разі необхідності прийняти тих, хто потребує обстеження або лікування, – написав він у соцмережі.

Епіфаній зазначив, що єпархії ПЦУ будуть надавати приміщення по всій Україні, де буде така можливість і необхідність.

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– Церква завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи. Тому і в нинішній ситуації ми не залишаємося осторонь, – підсумував Предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, 24 березня Синод Православної церкви України дозволив проводити богослужіння без особистої присутності прихожан у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Під час карантину віряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку (медіатрансляції).