Вимушена ізоляція та постійне спілкування з одними і тими ж самими людьми можуть вплинути на стосунки в українських сім’ях.

Частину пар карантин зміцнить, а діти можуть запам’ятати його як найщасливіший час.

– Для сімей це хороший шанс побути разом, провести час зі своїми дітьми. Можливо, багато дітей запам’ятають його як період, не коли смерть була поруч, а коли мама і тато не були зайняті нічим іншим, крім них, – вважає психолог Максим Жидко.

Інші сім’ї можуть пройти через кризу і навіть розійтися після такого тісного і тривалого спілкування. Чи закінчиться для них карантин розлученням, буде залежати від самих людей і стосунків між ними.

– Ізоляція – це штучна ситуація, яка у людей зірвала ті захисні механізми, якими вони для самих себе маскували екзистенціальну реальність свого життя. Якщо раніше робота, побутові клопоти дозволяли людям бути разом і не ставити питання, що між ними відбувається, навіщо все це, то зараз ситуація змінилася. Вони зіткнуться віч-на-віч з цим питанням, – додає Максим Жидко.

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А ось чого не варто очікувати, так це бейбі-буму. На народжуваність в Україні вимушена ізоляція ніяк не вплине.

– Бейбі-бум – наслідок ізоляції, коли особливих розваг, крім сексу, у людей не було. Тому, коли вони залишалися наодинці, у них процвітав секс. Ми зараз живемо в умовах, коли більшість людей підключені до глобальної мережі. І вона надає нам величезну кількість безкоштовних розваг, між іншим, і замінник сексу – порнографію, – коментує психолог.

Але, втім, підсумовує експерт, частина пар і сімей можуть навіть не помітити особливих змін. Є категорія людей, які постійно сидять в інтернеті і активно ведуть віртуальне життя. Їх вимушена ізоляція взагалі не торкнеться.

Нагадаємо, раніше психолог розповіла, чому під час карантину люди скуповують їжу, а також дала поради – як пережити карантин.