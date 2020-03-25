Що буде, якщо не сплатити штраф за порушення ПДР в Україні

Оплачувати штрафи за порушення ПДР в Україні потрібно обов’язково. Але часом, коли грошей не вистачає, так і хочеться знайти лазівку і не платити або хоча б відтермінувати платіж. Тому ми вирішили нагадати, що буває, якщо не сплатити штраф вчасно.

Штраф за порушення ПДР: які суми і за що

Найпоширеніші штрафи за порушення правил дорожнього руху:

порушення умов використання ременів безпеки та шоломів – 51 грн;

керування транспортним засобом, що має технічні несправності – 350 грн;

порушення правил перевезення дітей – 510 грн, а за повторного порушення протягом року – 850 грн;

керування транспортним засобом, який не пройшов технічний огляд – 340 грн;

перевищення швидкісного режиму на 20 км/год – 255 грн = 50 штрафних балів, а понад 50 км/год – 510 грн;

недотримання правил проїзду перехресть, проїзд на заборонений сигнал світлофора, телефонна розмова за кермом – 475 грн = 50 штрафних балів;

створення аварійної ситуації на дорозі – 680 грн або позбавлення прав на 6-12 місяців;

паркування транспортних засобів на спеціальних місцях для людей з інвалідністю, якщо водій не є таким – 1 200-1 700 грн;

водіння автомобіля в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або внаслідок вживання лікарських засобів дурманної дії – 20 400 грн та позбавлення прав на три роки, а за накладення штрафу за ідентичне порушення двічі за один календарний рік – 40 800 грн та позбавлення волі на строк до 10 років.

І це тільки частина порушень, які обкладаються штрафом, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як і куди потрібно сплачувати штрафи за порушення ПДР

Згідно з КУпАП, сплачувати штрафи за порушення ПДР необхідно протягом 15 днів після отримання штрафу на реквізити районного Держказначейства за місцем реєстрації водія.

Якщо є необхідність оскаржити штраф, робити це потрібно протягом 10 днів після його отримання. Якщо цей термін минув, але ви все ж хочете оскаржити стягнення, доведеться вказувати причини, чому це не було зроблено в строк.

Сплатити штраф за порушення ПДР можна будь-яким із способів:

у будь-якому банківському відділенні за реквізитами районного Держказначейства;

через додаток або сайт Приват24;

за допомогою сайту або додатків shtrafua.com.

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Чим загрожує несплата штрафу

Перше, чим загрожує несплата штрафу за порушення правил дорожнього руху – подвоєння його суми. Якщо водієм у встановлені терміни стягнення не було оскаржено і оплата вчасно не надійшла, документи про правопорушення з подвоєною сумою штрафу переходять на розгляд суду.

Після рішення суду виконавча служба:

надсилає письмове повідомлення про те, що оплата штрафу відбувається через них (вартість пересилання додається в суму штрафу);

відправляє групу фахівців за місцем реєстрації з перевіркою і постановою на опис майна з його подальшою реалізацією в рахунок погашення штрафу, якщо після повідомлення водій не сплатив штраф.

Внаслідок цього сума збільшується за рахунок судових витрат і виконавчого збору. Також після судового засідання водій потрапить в “чорні списки”, які не дозволяють йому виїхати за кордон, а співробітники ДАІ можуть конфіскувати автомобіль і відправити його на штрафмайданчик.

Забрати автомобіль водій зможе тільки після сплати основного штрафу та витрат на евакуацію автомобіля. Як бачите, штраф в кілька сотень гривень може ускладнити життя і перетворитися в кілька тисяч гривень, якщо не сплатити його.

Тому якщо вчасно знайти гроші не вдається, а рідних і друзів не хочеться турбувати, для оплати штрафу можна оформити кредит онлайн. Це допоможе вирішити будь-які грошові питання за кілька хвилин, не виходячи з дому.

До слова, Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення правил карантину.