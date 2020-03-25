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Факти / Україна

Створення консультативної ради щодо Донбасу відкладається – Резніков

У середу, 25 березня, рішення про створення консультативної ради в рамках Тристоронньої контактної групи ухвалено не буде.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

– ТКГ проходить у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично, – сказав він.

Резніков підкреслив, що рішення про створення може бути ухвалено після консультацій із Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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– Вони на сьогодні тривають, – уточнив віце-прем’єр.

Як повідомлялося, 11 березня під час переговорів у Мінську ТКГ підписала рішення про введення консультативної ради до складу політичної підгрупи.

За словами, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, рада розглядатиме питання, узгоджені в пакеті Мінських домовленостей, підкресливши, що це не означає проведення прямих переговорів із бойовиками.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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