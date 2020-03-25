Коронавірус у Херсонській області: зафіксували перший випадок

У Херсонській області лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Пацієнтка знаходиться в задовільному стані в лікарні під постійним наглядом медиків. Сім’я жінки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів.

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– Саме зараз, в екстреному режимі проходить засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всі профільні служби працюють, – заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 136. Загалом за 25 березня в Україні виявили 23 нових випадків зараження коронавірусом.