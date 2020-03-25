У Конотопі померла жінка з підозрою на Covid-19

76-річна жінка із Сумської області з підозрою на коронавірусну інфекцію померла у Конотопській центральній районній лікарні.
Пацієнтка вже не могла дихати самостійно, тому була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.
Раніше жінці було проведено експрес-тест на Covid-19, який показав позитивний результат, однак він ще не є підставою для встановлення точного діагнозу.
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У Сумській ОДА повідомили, що аналізи уже направили до Сумського обласного лабораторного центру.
Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров’я МОЗ кількість інфікованих Covid-19 в Україні зросла до 136.
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