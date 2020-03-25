У Конотопі померла жінка з підозрою на Covid-19

76-річна жінка із Сумської області з підозрою на коронавірусну інфекцію померла у Конотопській центральній районній лікарні.

Пацієнтка вже не могла дихати самостійно, тому була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Раніше жінці було проведено експрес-тест на Covid-19, який показав позитивний результат, однак він ще не є підставою для встановлення точного діагнозу.

Читайте: Коронавірус в Україні: як проводять експрес-тест на Covid-19

У Сумській ОДА повідомили, що аналізи уже направили до Сумського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров’я МОЗ кількість інфікованих Covid-19 в Україні зросла до 136.