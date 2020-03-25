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Факти / Україна / Суспільство

У Кривому Розі зареєстрували перший випадок Covid-19

25 березня  у Кривому Розі зареєстрували перший випадок інфікування коронавірусом у жінки, чия донька недавно бувала за кордоном.

Жінку госпіталізували до інфекційної лікарні ще у понеділок, 23 березня.

У Дніпропетровській ОДА запевнили, що зараз стан пацієнтки стабільний.

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– Лабораторні дослідження показали – ще один житель області захворів на Covid-19. Стан пацієнта стабільний, вона почувається добре.

Наше завдання зараз стримувати масове поширення недуги у регіоні. Для цього введені суворі карантинні заходи. До 24 квітня триватиме режим надзвичайної ситуації, – повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Раніше про Covid-19 у Кривому Розі повідомив політик Олександр Вілкул.

Таким чином, станом на 25 березня у Дніпропетровській області встановлено три випадки Covid-19. Загалом в країні зареєстровано 136 випадків інфікування коронавірусом. Факти ICTV слідкують за подіями та публікують останні новини про коронавірус в Україні.

 

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