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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зафіксували три нові випадки коронавірусу

25 березня у Києві зафіксували три лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

Дані засвідчила ДУ Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Таким чином, кількість людей, які захворіли на коронавірус у столиці, зросла до 34 осіб.

– Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, – чоловiки віком 31, 36 та 67 років, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один – з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Усі троє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де в Києві пройти тест на коронавірус.

Джерело: Віталій Кличко

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