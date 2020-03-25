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Факти / Україна / Суспільство

У Сумській області виявили перший випадок Covid-19

У Сумській області зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Covid-19 захворіла 76-річна жінка з села Козацьке Конотопського району.

– На цей час хвора перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Вона при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легень, – повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

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За словами мера, жінці зробили два тести на Covid-19. Обидва показали позитивний результат.

Нагадаємо, коронавірус продовжує ширитися світом. Небезпечний вірус загрожує не лише літнім людям, а й молодим. Останні дослідження показали, що молоді люди також перебувать у зоні ризику. У небезпеці – навіть діти.

Джерело: Артем Семеніхін

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