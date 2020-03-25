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У Тернопільській області двоє лікарів заразились коронавірусом

Двоє лікарів заразились коронавірусом на Тернопільщині.

Про це повідомляє Тернопільський штаб боротьби з Сovid-19.

– Захворів лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, – повідомляють у штабі.

Другий хворий – невролог Монастириської лікарні.

Читайте: На Тернопільщині перекрили 6 сіл через спалах коронавірусу

Загалом в області вже 12 випадків коронавірусу Covid-19, один летальний.

Як стало відомо, в Одеській області підтвердилися ще три випадки захворювання коронавірусом. На цей момент у регіоні зафіксовано загалом чотири випадки.

Джерело: Тернопілський штаб

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