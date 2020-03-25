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Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі виявили першого пацієнта з Covid-19 – це стоматолог

У місті Тернополі виявили перший випадок інфікування Covid-19. Коронавірус зафіксували у 55-річного лікаря-стоматолога, який нещодавно повернувся з Австрії.

Це вже шостий випадок Covid-19 на Тернопільщині.

Один випадок виявили у місті Заліщики та ще чотири пацієнти – мешканці Монастириського району.

Читайте: Під Тернополем провели дезінфекцію церкви, де правив священик з коронавірусом

Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків три летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: Тернопільська ОДА

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