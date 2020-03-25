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Факти / Україна

У Запоріжжі виявили 4 випадки коронавірусу

У Запоріжжі зафіксували 4 випадки коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Володимир Буряк.

Усі хворі нещодавно повернулися з-за кордону: 2 людини відпочивали в Єгипті, ще 2 – у Куршевелі.

Вік хворих – від 41 до 55 років.

Читайте: В Україні зафіксована четверта смерть від коронавірусу

Вчасно виявити зараження вдалося завдяки тестам, які вчора надійшли до міста.

Ретельну перевірку наразі проходять усі, хто контактував із хворими.

Нагадаємо, за рішенням міськвиконкому сьогодні з 14.00 у Запоріжжі вводиться надзвичайна ситуація.

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