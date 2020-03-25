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Факти / Україна / Суспільство

У Запорізькій області вже п’ять інфікованих Covid-19

У Запорізькій області вже п’ять офіційно підтверджених випадків гострого респіраторного захворювання Covid-19, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомив глава Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Туринок.

– У Запорізькій області лабораторно підтверджено п’ять випадків Covid-19. Четверо перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, один пацієнт з Мелітополя перебуває на самоізоляції. Всі під наглядом медиків, – сказав Турінок.

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До слова, Кабінет міністрів дозволив безкоштовне передавання в установи охорони здоров’я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

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