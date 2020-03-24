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Факти / Україна / Політика

Українська влада має показати суспільству чіткий план протидії коронавірусу – Гройсман

Українська влада, передусім уряд, має нарешті показати суспільству чіткий план протидії коронавірусу.

Про це в ефірі радіо НВ сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

– Важливо, щоб Україна отримала чіткий план того, з чим ми стикаємося,  і як влада буде діяти. Ми чи не єдина країна в Європі, яка так і не поклала на стіл суспільству чіткий план дій, що потрібно робити і як реагувати, – сказав Володимир Гройсман.

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На думку Володимира Гройсмана, план дій влади має містити відповіді щонайменше на 4 ключові питання: протидія хворобі, економіка, зрозуміла соціальна політика та безпека.

– Коронавірус мине, і коли ми вийдемо з карантину, треба буде йти на діючі підприємства, у працюючу сферу послуг. Економіка має поїхати далі, – зауважив Гройсман.

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