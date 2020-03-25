В Ірпені жінка з підозрою на Covid-19 народила здорового хлопчика

Вагітна жінка із Ірпеня, у якої підозрюють коронавірус, народила здорову дитину.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник в. о. міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.
– Сьогодні о 03.00 народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика. Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3 600 – здоровий ірпінський хлопець! – написав Маркушин.
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Жінку сьогодні переведуть в інфекційне відділення, а новонароджений хлопчик перебуватиме на карантині.
Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу у 13 областях та місті Києві.
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