В Одесі підтвердився коронавірус у хлопця, що покинув лікарню

В Одеській області підтвердився коронавірус у хлопця, який 14 березня самовільно залишив інфекційну лікарню і підписав документ про самоізоляцію.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

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Захворів 24-річний хлопець, який нещодавно повернувся в Одесу зі США. За перших симптомів він звернувся за допомогою в інфекційну лікарню.

– Згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений в референс-лабораторію в Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу Covid-19.

Наразі з чоловіком спілкується поліція на предмет підтвердження самоізоляції і встановлення кола контактних осіб, – написав Куций.