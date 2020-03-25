В Одеській області підтвердилися ще три випадки захворювання коронавірусом

Позитивні тести на Сovid-19 отримали чоловік 1973 року народження, жінка і чоловік 1965 і 1963 років відповідно.

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– Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано чотири випадки, – заявив губернатор Максим Куций.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 136. Загалом за 25 березня в Україні виявили 23 нових випадків зараження коронавірусом.