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Факти / Україна

В Одеській області виявили три нових випадки коронавірусу

В Одеській області підтвердилися ще три випадки захворювання коронавірусом

Позитивні тести на Сovid-19 отримали чоловік 1973 року народження, жінка і чоловік 1965 і 1963 років відповідно.

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– Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано чотири випадки, – заявив губернатор Максим Куций.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 136. Загалом  за 25 березня в Україні виявили 23 нових випадків зараження коронавірусом.

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