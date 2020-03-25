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Факти / Україна

В Україні підтвердили 113 випадків коронавірусу

Коронавірус Covid-19 станом на 25 березня підтвержено у 113 українців у 13 областях та місті Києві.

Тобто за добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків захворювання.

У ДСНС повідомили кількість заражених в областях:

  • у Чернівецькій – 38 (1 померла);
  • у Києві – 31;
  • у Київській – 22;
  • в Івано-Франківській – 5 (1 померла);
  • у Тернопільській – 4;
  • у Дніпропетровській – 2;
  • у Житомирській  –  2 (1 померла);
  • у Запорізькій – 2;
  • у Львівській – 2;
  • на Волині – 1;
  • у Донецькій – 1;
  • в Луганській – 1;
  • в Одеській – 1;
  • у Черкаській – 1.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Серед цих випадків три летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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