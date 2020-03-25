Коронавірус Covid-19 станом на 25 березня підтвержено у 113 українців у 13 областях та місті Києві.

Тобто за добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків захворювання.

У ДСНС повідомили кількість заражених в областях:

у Чернівецькій – 38 (1 померла);

у Києві – 31;

у Київській – 22;

в Івано-Франківській – 5 (1 померла);

у Тернопільській – 4;

у Дніпропетровській – 2;

у Житомирській – 2 (1 померла);

у Запорізькій – 2;

у Львівській – 2;

на Волині – 1;

у Донецькій – 1;

в Луганській – 1;

в Одеській – 1;

у Черкаській – 1.

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Серед цих випадків три летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

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