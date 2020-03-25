Коронавірус Covid-19 станом на 25 березня підтвержено у 113 українців у 13 областях та місті Києві.
Тобто за добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків захворювання.
У ДСНС повідомили кількість заражених в областях:
- у Чернівецькій – 38 (1 померла);
- у Києві – 31;
- у Київській – 22;
- в Івано-Франківській – 5 (1 померла);
- у Тернопільській – 4;
- у Дніпропетровській – 2;
- у Житомирській – 2 (1 померла);
- у Запорізькій – 2;
- у Львівській – 2;
- на Волині – 1;
- у Донецькій – 1;
- в Луганській – 1;
- в Одеській – 1;
- у Черкаській – 1.
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Серед цих випадків три летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.
Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.
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