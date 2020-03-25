В Україні зафіксована четверта смерть від коронавірусу

У Монастирському районі Тернопільської області від Covid-19 помер 68-річний чоловік із села Ковалівка.

Чоловік заразився коронавірусом від священника, з яким був присутній на похороні. Зі слів родичів, через кілька днів йому різко стало зле, почав задихатися.

Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу. Коронавірус у чоловіка підтвердили увечері 23 березня.

Пацієнт помер вранці 25 березня в інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Загалом в області зафіксовано шість випадків інфікування Covid-19.

Один випадок виявили у місті Заліщики, один в Тернополі та ще чотири пацієнти – мешканці Монастириського району (один летально).

Читайте: Під Тернополем провели дезінфекцію церкви, де правив священик з коронавірусом

Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: Тернопільська ОДА