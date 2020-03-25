В Україні зафіксовано 136 випадків коронавірусу

Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 136.
Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.
– Станом на зараз ми маємо інформацію про 136 лабораторно підтверджених випадків. Зараз ці дані верифікуються і кожного дня о 10 годині ми будемо виходити з офіційною комунікацією, – заявив він.
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Таким чином за 25 березня в Україні виявили 23 нових випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, станом ранок 25 березня всього в країні було зареєстровано 113 випадків інфікування коронавірусом. Факти ICTV слідкують за подіями та публікують останні новини про коронавірус в Україні.
Джерело: Українське радіо
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