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Факти / Україна

В Україні зафіксовано 136 випадків коронавірусу

Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 136.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

– Станом на зараз ми маємо інформацію про 136 лабораторно підтверджених випадків. Зараз ці дані верифікуються і кожного дня о 10 годині ми будемо виходити з офіційною комунікацією, – заявив він.

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Таким чином за 25 березня в Україні виявили 23 нових випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, станом ранок 25 березня всього в країні було зареєстровано 113 випадків інфікування коронавірусом. Факти ICTV слідкують за подіями та публікують останні новини про коронавірус в Україні.

Джерело: Українське радіо

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