В Івано-Франківській області зафіксували п’ятий летальний випадок від коронавірусу.

– 23 березня жінка разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу, – зазначили у МОЗ.

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Інфікування на Covid-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Чоловік померлої продовжує лікування, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, станом на 22.00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадки.