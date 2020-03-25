PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні зафіксували п’яту смерть від коронавірусу

В Івано-Франківській області зафіксували п’ятий летальний випадок від коронавірусу.

– 23 березня жінка разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу, – зазначили у МОЗ.

Читайте: В Івано-Франківську на коронавірус захворіли дві медсестри

Інфікування на Covid-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Чоловік померлої продовжує лікування, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, станом на 22.00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка