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Факти / Україна

В Україні зафіксували ще 9 випадків коронавірусу. Всього 145 інфікованих

Станом на 22.00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав.

За добу виявлено 32 нових випадки.

ЧитайтеПандемія коронавірусу: молодь дедалі більше наражається на небезпеку

Нагадаємо, станом ранок 25 березня всього в країні було зареєстровано 113 випадків інфікування коронавірусом. Факти ICTV публікують останні новини про коронавірус в Україні.

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