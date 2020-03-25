Українські церкви по-різному готуються до святкування Великодня під час карантину.

Цього року Великдень припадає на 19 квітня, тоді як Кабінет міністрів продовжив обмежувальні заходи у всій Україні до 25 квітня.

Карантин забороняє людям збиратись у великі групи, що стало справжнім викликом для релігійних громад.

У Православній Церкві України кажуть, що панікувати зараз завчасно.

– Усі рішення з приводу святкування Великодня будуть публічно оголошені пізніше. Поки ми розробляємо сценарії, – говорить архієпископ Євстратій Зоря.

У ПЦУ уже запровадили обмеження у храмах – в середині одночасно на службу заходять не більше 10 осіб. У храмах встановили санітайзери. Також священники просять не цілувати образи та ікони.

Богослужіння перемістились частково в онлайн. Наприклад, відеотрансляції з богослужінь у Михайлівському соборі можна знайти на сторінці настоятеля ПЦУ Єпіфанія на Facebook.

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В Українській греко-католицькій церкві уже видали інструкцію, як служити на Великдень, якщо карантин продовжиться.

– Ми розробили рекомендації, як поводитися в організації богослужінь під час страсного тижня і на Великдень, – говорить протоієрей Ігор Яців.

Священникам потрібно дотримуватись таких правил:

великодні служби проводяться без участі вірян;

у Чистий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг;

у Страсну п’ятницю не робити жодних процесій;

освячувати лозу на Вербну неділю на вулиці;

у неділю Пасхи служити, по змозі, надворі. Святити великодні кошики лише надворі.

Священникам за можливості рекомендують організовувати онлайн-трансляції для прихожан.

До прикладу, відео з Патріаршого собору УГКЦ транслюють на Youtube-каналі Живе телебачення.

В Українській православній церкві про відміну великодніх служб не говорять.

– Про це не може і бути мови, – заявили у Синоді церкви.

Натомість у всіх монастирях готують приміщення для можливого прийому хворих на коронавірус. Таке розпорядження видав митрополит Онуфрій.

У церкві обмежили відвідування богослужінь. Встановили стійки з антисептиками та інші засоби.

Також священники конфесії організовують молитовні ходи і окроплюють міста та села.

Влада

Українська влада обіцяє відправити патрулі поліції у храми та церкви.

У разі великого скупчення людей вони повинні проводити бесіди з вірянами. І роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно.

Крім цього, у планах проект Великдень вдома. Він має допомогти відсвяткувати, не збираючись натовпами в церкві.

Нагадаємо, Уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня. Рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на коронавірус Covid-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.