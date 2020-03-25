Вказав неправильну адресу: в Одесі “загубили” хлопця з коронавірусом

В Одеському регіоні перший лабораторно підтвердили випадок захворювання Covid-19 у 24-річного громадянина, який, за його словами, 13 березня прилетів із США, де перебував з 29 лютого.

У медичній анкеті хворий вказав неправильну адресу, через що в місті почали говорити про те, що Одесою туляється заражений хлопець. Однак влада спростувала цю інформацію. Його місцезнаходження відомо, хоча адресу він, насправді, назвав невірну.

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Крім того, після прибуття в Україну хворий не самоізолювався і контактував з великою кількістю людей.

Зараз оперативним міським штабом встановлені всі маршрути пересування хворого.

Нагадаємо, що 25 березня в Одеській області підтвердилися ще три випадки захворювання коронавірусом. На цей момент у регіоні зафіксовано чотири випадк.

Джерело: Vgorode