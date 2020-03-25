Всі монастирі УПЦ готуються до прийому хворих коронавірусом

У всіх монастирях Української Православної Церкви підготують приміщення для можливого прийому хворих коронавірусом.

Відповідний документ був направлений в усі єпархії.

– У разі критичного погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, під час якої медичні установи будуть не в змозі госпіталізувати всіх інфікованих, монастирі Української Православної Церкви повинні бути готові прийняти якомога більшу кількість хворих, – йдеться в документі.

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Під час літургії протягом карантину у всіх храмах УПЦ молитимуться за медичних працівників.

До слова, 22 березня глава УГКЦ Святослав заявив, що Українська греко-католицька церква готова віддати свої храми під лікарні у разі епідемії коронавірусу в Україні.

Він нагадаємо, що за часів Майдану греко-католицькі храми, монастирі переобладнали в лікарні і в підпільні госпіталі.

Джерело: Центр інформації УПЦ