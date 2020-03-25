Як вижити бізнесу під час карантину – лайфхаки від Василя Хмельницького

Під час кризи необхідно зрізати зайві витрати на транспорт та оренду, але зберігати команду.

Таку думку в прямому ефірі онлайн-марафону Як бізнесу розвиватися в умовах карантину висловив український підприємець, засновник компанії UFuture Василь Хмельницький.

– Сьогодні я не звільняю людей, вони залишаються на 50% зарплати, але я зрізаю транспорт, оренду офісів, внутрішнє споживання, – розповів бізнесмен.

Василь Хмельницький порадив бізнесу під час кризи, в першу чергу, вирішити питання з кредиторами.

– Якщо у вас є кредити, не потрібно, щоб банк ганявся за вами. Зателефонуйте першим. Постарайтеся домовитися про те, щоб зменшити ставку, перенести виплату, але починайте це робити самі. Якщо винні вам, зрозумійте ситуацію боржника. Знайдіть спільні знаменники, як можна вийти із ситуації, як зробити win win, не програти. Криза мине, повага до вас залишиться. А це – репутація, яка є новою валютою, – зазначив Василь Хмельницький.

Також у період кризи підприємець закликав цінувати партнерів і клієнтів.

– Вкрай важливо не розгубити партнерів і клієнтів. Навіть, якщо зараз клієнт не може заплатити, підтримуйте з ним відносини. Неважливо, великий це клієнт або маленький, потрібно працювати з ними, потрібно допомагати їм, спілкуватися, тому що найважливіше – відносини після кризи, – заявив бізнесмен.

Василь Хмельницький вважає, що криза закінчиться, коли бізнес почне працювати.

– Коли криза закінчиться? Коли ми почнемо працювати, впроваджувати знання, виробляти, створювати робочі місця, тоді і закінчиться криза. Багато хто чекає, що хтось повинен прийти і це закінчити. Для таких людей криза не закінчиться ніколи. Пропоную всім впроваджуватися у бізнес, йти вперед і не зупинятися, – сказав він.

Підприємець також висловив свої побоювання щодо ймовірного дефолту: дефолт – не вихід, а його наслідки можуть бути непередбачуваними.

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– Чи буде дефолт? Важке питання. З одного боку, у країни невеликі ресурси, а потрібно віддавати борги. Але потрібно розуміти небезпеку. У разі дефолту інвестори відвернуться на 5-7 років, місцевий бізнес, який будував свою репутацію, опиниться в складній ситуації. Потрібно боротися, потрібно піднімати економіку, – підсумував Василь Хмельницький.

Василь Хмельницький – засновник компанії UFuture, стратегічний інвестор компанії Biopharma, UDP Renewables, інноваційних парків UNIT.City в Києві і Харкові, індустріального парку Біла Церква та ін.

За деякими оцінками, вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн. Тільки у 2019 році холдингова компанія UFuture інвестувала в різні проекти більше $60 млн.

Нагадаємо, премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде створено стабілізаційний фонд у розмірі 200 млрд грн для соціальних потреб та підтримки бізнесу.