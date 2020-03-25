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Факти / Україна / Суспільство

Є загроза залишитися без запасів крові. У Львові запускають сервіс для донорів

З 26 березня у Львові запускають сервіс, для бажаючих донорів здати кров.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

– Потрібна допомога. Карантин прогнозовано негативно вплинув на готовність донорів здавати кров. Є загроза залишитися без запасів на критичні випадки, – написав Садовий.

Так, кожного, хто готовий здати кров, завезуть в Центр крові на Пекарську, а назад – оплатять таксі.

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Зв’язатися можна за номером – 0 (96) 457 54 47, Наталія.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебуває 44 людини.

Джерело: Андрій Садовий

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