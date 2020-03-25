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Факти / Україна / Суспільство

З аеропорту Бориспіль госпіталізували іноземця з Covid-19

Експрес-тест одного з пасажирів, який напередодні прибув до аеропорту Бориспіль з країни Середнього Сходу, підтвердив Covid-19.

– Цей чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці, – повідомили в Держприкордонслужбі.

Загалом за минулу добу кордон України перетнули майже 19 тис. осіб, зокрема понад 11 тис. українців, які повернулися з-за кордону.

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Водночас на виїзд оформлено 2 370 іноземців, а в Україну через дію обмеження не пропустили майже 30 громадян інших держав.

Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Dreamstime

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