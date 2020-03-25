





З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців – МЗС / 3 фотографии

До речі, російська залізниця призначила спеціальний поїзд N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, який вивезе громадян двох країн додому у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.

Склад відправиться з Києва 27 березня і 28 березня пройде у зворотному напрямку – з Москви до Києва. Зупинок не передбачається.

Фото: Олександр Гаман