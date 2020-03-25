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Факти / Україна

З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців – МЗС

З аеропорту Стамбула у Бориспіль двома рейсами вилетіли 430 громадян України, яких евакуювали після закриття кордону 16 березня, повідомив генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман.

– Вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула у Київ вилетіли 430 громадян України. У транзитній зоні а/п Стамбула знаходиться близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в а/п та якнайшвидшого повернення в Україну, – уточнив дипломат.

За даними МЗС, додому вже повернули понад 72 тис. громадян України.

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  • З Туреччини евакуювали 430 українців
  • З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців
  • З Туреччини евакуювали 430 українців
  • З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців
З Туреччини двома рейсами евакуювали 430 українців – МЗС / 3 фотографии

До речі, російська залізниця призначила спеціальний поїзд N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, який вивезе громадян двох країн додому у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.

Склад відправиться з Києва 27 березня і 28 березня пройде у зворотному напрямку – з Москви до Києва. Зупинок не передбачається.

Фото: Олександр Гаман

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