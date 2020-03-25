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Факти / Україна / Політика

Засідання Кабміну можуть перейти в онлайн через коронавірус

Кабінет міністрів може проводити дистанційні засідання у разі загострення епідемії коронавірусу в Україні.

Відповідне доручення видав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 25 березня.

– Озвучу пропозицію про необхідність розробити і ввести можливість дистанційної роботи уряду. Повинен бути інструмент , який нам дозволить такі засідання проводити онлайн і не паралізувати роботу в разі загострення ситуації з епідемією, – каже Шмигаль.

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Цей проект має розробити Секретаріат Уряду і Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін продовжив карантин в Україні до 24 квітня. Рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на Covid-19 зареєстрували в 13 областях та столиці.

Джерело: Урядовий портал

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