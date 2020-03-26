День Національної гвардії України – 5 цікавих фактів

День Нацгвардії в Україні відзначається 26 березня. Свято було встановлене відповідним указом президента від 28 жовтня 1993 року.
Таке рішення було ухвалене у зв’язку із заслугами Нацгвардії у захисті суверенітету України, життя, прав і свобод її громадян.
Проте у 2000 році рішення щодо встановлення Дня Національної гвардії України скасували. Свято відновили указом президента 18 березня 2015 року.
З нагоди свята Факти ICTV зібрали 5 цікавих відомостей про Національну гвардію України.
Утворення і розформування
Утворили Національну гвардію України через кілька місяців після набуття країною незалежності – 4 листопада 1991 року. Підрозділ був утворений на базі Внутрішніх військ УРСР.
Проте 11 січня 2000 року в Україні прийняли рішення розформувати Нацгвардію. Рішення щодо відновлення військового формування затвердили після того, як з відповідним зверненням виступив тимчасовий виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.
Добровольчі батальйони
З початку збройної агресії Росії на Донбасі до лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів.
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Хоча наказ видали 16 червня 2014 року, перший добровольчий батальйон у складі Нацгвардії склав присягу іще 5 квітня того ж року.
Чисельність Нацгвардії
Законом України встановлено, що чисельність Національної гвардії не може перевищувати 60 тис. військових.
Проте Верховна Рада має можливість збільшити кількість нацгвардійців у випадку потреби, ухваливши відповідний закон.
Основні кольори
У 2018 році основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій і кольорова гама Хижак.
Беретним знаком Нацгвардії є золотиста промениста восьмикінцева зірка, зверху якої вміщено гренаду з полум’ям.
Використання спецзасобів
20 грудня 2017 року Кабінетом міністрів було затверджено перелік спецзасобів, які може використовувати Нацгвардія, а також правила їхнього використання.
Згідно з рішенням, військовослужбовці у складі Нацгвардії мають право використовувати:
- електрошокери;
- службових собак і коней;
- кайданки;
- гумові й пластикові кийки;
- гранати й боєприпаси світлошумової й димової дії;
- водомети;
- пристрої для відстрілювання гумових куль.
Крім того, з 16 жовтня 2017 року Національна гвардія є членом Асоціації сил жандармерії і поліції країн Європи і Середземномор’я.
До слова, ще одним цікавим фактом стало те, що з 1 березня 2020 року Нацгвардія несе почесну варту біля Верховної Ради.
Оскільки 31 серпня в 2015 році на площі біля парламенту загинуло чотири співробітники формування.
Фото: Нацгвардія