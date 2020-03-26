День Національної гвардії України – 5 цікавих фактів

День Нацгвардії в Україні відзначається 26 березня. Свято було встановлене відповідним указом президента від 28 жовтня 1993 року.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку із заслугами Нацгвардії у захисті суверенітету України, життя, прав і свобод її громадян.

Проте у 2000 році рішення щодо встановлення Дня Національної гвардії України скасували. Свято відновили указом президента 18 березня 2015 року.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали 5 цікавих відомостей про Національну гвардію України.

Утворення і розформування

Утворили Національну гвардію України через кілька місяців після набуття країною незалежності – 4 листопада 1991 року. Підрозділ був утворений на базі Внутрішніх військ УРСР.

Проте 11 січня 2000 року в Україні прийняли рішення розформувати Нацгвардію. Рішення щодо відновлення військового формування затвердили після того, як з відповідним зверненням виступив тимчасовий виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.

Добровольчі батальйони

З початку збройної агресії Росії на Донбасі до лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів.

Читайте: Що можуть піші патрулі Нацгвардії – пояснення МВС

Хоча наказ видали 16 червня 2014 року, перший добровольчий батальйон у складі Нацгвардії склав присягу іще 5 квітня того ж року.

Чисельність Нацгвардії

Законом України встановлено, що чисельність Національної гвардії не може перевищувати 60 тис. військових.

Проте Верховна Рада має можливість збільшити кількість нацгвардійців у випадку потреби, ухваливши відповідний закон.

Основні кольори

У 2018 році основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій і кольорова гама Хижак.

Беретним знаком Нацгвардії є золотиста промениста восьмикінцева зірка, зверху якої вміщено гренаду з полум’ям.

Використання спецзасобів

20 грудня 2017 року Кабінетом міністрів було затверджено перелік спецзасобів, які може використовувати Нацгвардія, а також правила їхнього використання.

Згідно з рішенням, військовослужбовці у складі Нацгвардії мають право використовувати:

електрошокери;

службових собак і коней;

кайданки;

гумові й пластикові кийки;

гранати й боєприпаси світлошумової й димової дії;

водомети;

пристрої для відстрілювання гумових куль.

Крім того, з 16 жовтня 2017 року Національна гвардія є членом Асоціації сил жандармерії і поліції країн Європи і Середземномор’я.

До слова, ще одним цікавим фактом стало те, що з 1 березня 2020 року Нацгвардія несе почесну варту біля Верховної Ради.

Оскільки 31 серпня в 2015 році на площі біля парламенту загинуло чотири співробітники формування.

Фото: Нацгвардія