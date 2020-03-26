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Факти / Україна

Два нових випадки зараження коронавірусом у Вінницькій області

26 березня підтвердилися ще два випадки зараження коронавірусом у Вінницькій області, загалом три, повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

– Маємо ще два випадки, підтверджених лабораторним центром: один у Вінниці і один у Ладижині, – написав він у соцмережі.

За його словами, хворі перебувають під контролем медиків, їм надають симптоматичне лікування.

Перевіряються також всі контакти заражених Covid-19.

Нагадаємо, станом на 10 ранку 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Загалом коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.

Фото: Dreamstime

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