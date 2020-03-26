Фонд Степана Черновецького виділив півмільйона доларів на боротьбу з коронавірусом

Інвестиційна компанія Степана Черновецького Chernovetskyi Investment Group підтримує регіональні лікарні, закуповуючи обладнання для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляється на офіційній сторінці CIG у Facebook, компанія придбала апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) для Чортківського пологового відділення. Також замовлені та очікують постачання апарати для лікарень Кіровоградської, Харківської та Житомирської областей.

Окрім цього, CIG закупить необхідні засоби захисту: маски типу FF2 і FF3, захисні окуляри та рукавички.

Про забезпечення лікарень та найбільш нагальні потреби компанія обіцяє інформувати на сторінці у Facebook.

У CIG радять прислухатись до рекомендацій МОЗ та турбуватись про своє здоров’я, дотримуючись режиму карантину. Також компанія закликає соціально відповідальний бізнес долучитися до боротьби із епідемією.

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Нагадаємо, з 12 березня в Україні оголошено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group була створена у 2012 році. Наразі її інвестиційний потенціал становить понад $100 млн. До портфелю CIG входять українські ІТ-компанії: Eda.ua (входить у Foodout Group), Softcube і Zakaz.ua.

У 2015 році CIG інвестувала $1 млн у платформу для дітей KIDO’Z (Ізраїль) і $1 млн у міжнародний сервіс із продажу автобусних квитків Busfor. Фонд започаткував власний освітній проект – платформу CIG R&D Lab із розвитку ІТ в Україні, яка функціонує в трьох університетах у Львові, Харкові та Одесі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська область отримала першу партію експрес-тестів і захист для медиків від коронавірусу із Китаю.