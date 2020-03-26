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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня продовжує падати: курс валют на 27 березня

Національний банк України на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Так, курс долара виріс до максимуму в 2020 році. Попереднє максимальне значення було зафіксовано 24 березня – 28,11 грн.

Читайте: Приватбанк призупинив обмін готівкової валюти: як купити і продати долари

Також курс гривні знизився на 60 копійок по відношенню до євро.

Курс валют в Україні від НБУ на 27.03:

  • 1 долар – 28,13 грн;
  • 1 євро – 30,86 грн.

Курс валют НБУ на 27 березня 2020 в Україні

Раніше Факти ICTV писали, що Ощадбанк тимчасово зупиняє роботу ряду відділень через карантин.

Фото: Dreamstime

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