Курс валют НБУ на 27 березня 2020 в Україні

Національний банк України на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Так, курс долара виріс до максимуму в 2020 році. Попереднє максимальне значення було зафіксовано 24 березня – 28,11 грн.

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Також курс гривні знизився на 60 копійок по відношенню до євро.

Курс валют в Україні від НБУ на 27.03:

1 долар – 28,13 грн;

1 євро – 30,86 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Ощадбанк тимчасово зупиняє роботу ряду відділень через карантин.