Кабмін пропонує збільшити дефіцит бюджету до 202 млрд грн – Гончаренко

Кабінет міністрів хоче запропонувати Верховній Раді законопроект зі змінами до закону про державний бюджет України на 2020 рік.

Він, зокрема, передбачатиме скорочення доходів на 115 млрд грн і збільшення витрат на 96 млрд грн. Відповідно дефіцит держбюджету збільшиться на 202 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він також зазначив, що планується збільшити внутрішні запозичення на 147 млрд грн і створити стабілізаційний фонд у розмірі 124 млрд грн.

Читайте: Ми шукаємо джерела для виконання бюджету у першому кварталі – Шмигаль

За словами нардепа, Кабмін також хоче запропонувати різке скорочення фінансування низки програм, зокрема освітніх, культурних та з підтримки сільгоспвиробників.

Пропонується зменшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій ОТГ на інфраструктуру і соціально-економічний розвиток.

Крім того, є пропозиції обнулити фінансування місцевих виборів у 2020 році.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом розгляне можливість перегляду державного бюджету на 2020 рік і подасть відповідні пропозиції в парламент.